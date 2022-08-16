Умер боец ЦАХАЛ, раненный в районе Туль-Карема, по всей видимости в результате "дружественного огня"

В ночь на вторник, 16 августа, было объявлено, что накануне вечером, по всей видимости в результате "дружественного огня", в районе деревни Шуэйка, недалеко от города Туль-Карем был смертельно ранен боец территориальной бригады "Менаше". Сообщение о гибели военнослужащего передано его близким, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Проводится расследование.

При этом командование ЦАХАЛа обращается к гражданам с просьбой не распространять не проверенные слухи о происшедшей трагедии.

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Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема. В СМИ излагались различные версии произошедшего: около деревни Шуэйка военнослужащих обстреляли из движущегося автомобиля. Говорилось также, что обстрел велся с двух сторон, после чего террористы скрылись. После проведения предварительной проверки армия передала, что сообщения об атаке на военнослужащих не подтвердились. По предварительным данным, две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друг друга в одной зоне, начали стрелять.

Раненый военнослужащий на вертолете был эвакуирован в больницу, где позже была констатирована его смерть.