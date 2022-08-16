adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.265 ₪ 3.329 ₪
Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Умер боец ЦАХАЛ, раненный в районе Туль-Карема, по всей видимости в результате "дружественного огня"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Умер боец ЦАХАЛ, раненный в районе Туль-Карема, по всей видимости в результате
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на вторник, 16 августа, было объявлено, что накануне вечером, по всей видимости в результате "дружественного огня", в районе деревни Шуэйка, недалеко от города Туль-Карем был смертельно ранен боец территориальной бригады "Менаше". Сообщение о гибели военнослужащего передано его близким, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Проводится расследование.

    При этом командование ЦАХАЛа обращается к гражданам с просьбой не распространять не проверенные слухи о происшедшей трагедии.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Поздно вечером 15 августа пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что были получены сообщения об атаке на израильских военнослужащих на границе Израиля и Палестинской автономии, в районе Туль-Карема. В СМИ излагались различные версии произошедшего: около деревни Шуэйка военнослужащих обстреляли из движущегося автомобиля. Говорилось также, что обстрел велся с двух сторон, после чего террористы скрылись. После проведения предварительной проверки армия передала, что сообщения об атаке на военнослужащих не подтвердились. По предварительным данным, две группы военнослужащих и сил безопасности, не зная о нахождении друг друга в одной зоне, начали стрелять.

    Раненый военнослужащий на вертолете был эвакуирован в больницу, где позже была констатирована его смерть.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Августа 2022
    Возле Туль-Карема "дружественным огнем" ранен военнослужащий
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Августа 2022
    Инцидент со стрельбой возле Туль-Карема. ЦАХАЛ проводит расследование
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:38 Темпы роста цен на покупку жилья в Израиле достигли 17,8% в год
    08:00 Пресс-служба ЦАХАЛа: "Солдат, застреливший сослуживца, действовал по инструкциям"
    07:43 Махмуд аз-Захар ушел из руководства ХАМАСа
    07:22 Темпы инфляции в Израиле сильно превысили прогнозы аналитиков
    06:55 Коронавирус в мире 16 августа 2022 года: более 596 млн заразились, около 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    06:31 Эксперты: Россия заказала в Иране 1000 беспилотников, но иранцы не в состоянии выполнить этот заказ
    06:15 Командование армии РФ в Сирии подтвердило: в результате израильского авиаудара были убиты трое сирийских военнослужащих
    06:06 Уточненные данные о жертвах взрыва в ТЦ в Ереване: не менее 15 погибших, среди 17 пропавших без вести есть иностранцы
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5