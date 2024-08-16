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Израиль

ВВС ЦАХАЛа создают программу для "недопредставленных групп населения", включая репатриантов

время публикации: 16 августа 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 07:27
ВВС ЦАХАЛа создают программу для "недопредставленных групп населения", включая репатриантов
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках военно-воздушных сил ЦАХАЛа открывается программа подготовки к отбору на курсы пилотов ВВС и к прохождению этих курсов, предназначенная для жителей периферийных районов, а также для недопредставленных в ВВС групп населения – женщин, друзов, новых репатриантов и детей репатриантов, сообщает газета "Едиот Ахронот".

Программа будет действовать в форме закрытого интерната, в котором в течение 10 недель те, кто получил приглашение по итогам предварительных допризывных отборов, будут проходить физическую подготовку, психологический тренинг, будут учиться чтению карт, работе на авиасимуляторах, командной работе и т.д.

Программа была создана в связи с критикой по поводу кадрового состава ВВС, в значительной степени состоящего из членов семей летчиков и превращающегося в закрытую семейную касту.

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