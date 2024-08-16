Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 16 августа: операции в Туль-Кареме, Байтине, Джите

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 16 августа действовали в Туль-Кареме, Байтине (северо-восточней Рамаллы), а также в Джите (к востоку от Калькилии), где накануне израильские поселенцы нанесли ущерб домам и автомобилям.

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 16 августа.

Ночью израильские пограничники действовали в Шуафате (на севере Иерусалима).