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Израиль

Тысячи кубометров сточных вод с палестинской свалки сброшены в ручей Ткоа

время публикации: 16 августа 2024 г., 14:52 | последнее обновление: 16 августа 2024 г., 14:56
Тысячи кубометров сточных вод с палестинской свалки сброшены в ручей Ткоа
Hadas Parush/Flash90

Экологическая катастрофа в Гуш-Эционе – тысячи кубометров сточных вод с палестинской свалки "Аль-Мания" были сброшены в ручей Ткоа, что привело к огромному ущербу для экологии всего района.

Сброс воды из резервуара сточных вод "Аль-Мания" стал следствием обрушения юго-восточного участка свалки. По словам главы регионального совета Гуш-Эциона Ярона Розенталя, который побывал на месте происшествия сразу после инцидента, тысячи кубометров сточных вод загрязнили ручей Ткоа и Иудейскую пустыню.

Происшествие окажет негативное влияние как на жителей множества населенных пунктов, так и на растения и животных региона.

Израиль
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