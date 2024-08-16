Тысячи кубометров сточных вод с палестинской свалки сброшены в ручей Ткоа

Экологическая катастрофа в Гуш-Эционе – тысячи кубометров сточных вод с палестинской свалки "Аль-Мания" были сброшены в ручей Ткоа, что привело к огромному ущербу для экологии всего района.

Сброс воды из резервуара сточных вод "Аль-Мания" стал следствием обрушения юго-восточного участка свалки. По словам главы регионального совета Гуш-Эциона Ярона Розенталя, который побывал на месте происшествия сразу после инцидента, тысячи кубометров сточных вод загрязнили ручей Ткоа и Иудейскую пустыню.

Происшествие окажет негативное влияние как на жителей множества населенных пунктов, так и на растения и животных региона.