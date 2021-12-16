Бригадный генерал Расан Элиан предупредил жителей Газы: "ХАМАС готов продать вас за 350 шекелей"

Координатор действий правительства Израиля на территориях бригадный генерал Расан Элиан в своем блоге на Facebook обратился к жителям сектора Газы с предупреждением.

Поводом для обращения стал арест жителя сектора Газы Махмуда Ахмада по подозрению в шпионаже. "Сегодня стало известно, что ХАМАС заплатил Махмуду Ахмаду 350 шекелей за то, чтобы он использовал свою лицензию на работу в Израиле для шпионажа. Махмуд и ХАМАС подвергли опасности десятки тысяч соотечественников, имеющих разрешение на торговлю и работу в Израиле. ХАМАС рисковал миллионами шекелей, которые работающие в Израиле бизнесмены привозят в сектор", - написал он.

Он предупредил, что если ХАМАС продолжит выбранную тактику, то разрешения на работу в Израиле будут отозваны, и "это будет иметь последствия для вас и ваших семей, у которых благодаря вашей работе есть средства на существование".

Информация об аресте жителя Газы была разрешена к публикации в четверг, 16 декабря, после предъявления обвинительного заключения. Согласно материалам следствия, Ахмад, завербованный еще в 2019 году, собирал сведения о развернутых по всей территории Израиля батареях ПРО "Железный купол". Ему также поручили фотографировать солдат на центральной автобусной станции в Ашкелоне. Вместе с ним был также арестован житель Яффо, имеющий родственников в секторе. Он был завербован в 2021 году. Ему поручили заниматься подстрекательской деятельностью среди арабского населения Израиля, добывать оружие и готовить теракты.