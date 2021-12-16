Введение "зеленого стандарта" в торговых центрах отложено

Введение "зеленого стандарта" в крытых торговых центрах отложено на неопределенный срок, так как правительство не смогло договориться о том, каким образом осуществлять контроль. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в данный момент обсуждается еще один вариант: введения "фиолетового", менее строго стандарта.

Торговые центры должны были начать работать в соответствии с требованиями "зеленого стандарта" с пятницы, 17 декабря.

Отметим, что на введении "зеленого стандарта" для торговых центов настаивает глава правительства Нафтали Беннет. Согласно оригинальному плану для контроля над соблюдением стандарта, и чтобы при этом допустить в торговый центр непривитых посетителей, которым необходимо попасть в жизнеобеспечивающий объект (аптека, продуктовый магазин и т.д.), посетителям, предъявившим "зеленый паспорт", на входе должен был выдаваться специальный браслет, цвет которого должен был меняться ежедневно. Таким образом, во все магазины ТЦ кроме жизнеобеспечивающих был бы возможен только с браслетом без необходимости повторного предъявления "зеленого паспорта".

Владельцы торговых центров не поддержали эту идею. Они заявляли, что это решение является дискриминирующим, поскольку подобных требований нет к открытым торговым центрам. По их словам, магазинам, арендующим помещение в ТЦ, будет выгоднее снять помещение в другом месте.

Кроме того, вставала проблема с проверкой "зеленых паспортов" на входе в ТЦ. Владельцы заявляли, что у охранников на входе нет полномочий "сортировать" людей.

И, наконец, самая серьезная проблема возникла с самой идеей помечать вакцинированных посетителей. 15 декабря компания Melisron, управляющая торговыми центрами, принадлежащими братьям Офер, направила письма главе правительства Нафтали Беннету и министерской комиссии по борьбе с эпидемией с предупреждением, что выдача браслетов равносильна разглашению конфиденциальной медицинской информации и вторжению в личную жизнь людей, и компания опротестует решение правительства в суде.

Вечером 15 декабря министерство здравоохранения объявило, что браслеты раздаваться не будут. При этом возникла проблема с контролем за соблюдением "зеленого стандарта".