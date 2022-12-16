Лихорадка в "Ликуде": коалиционные переговоры близятся к завершению. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Еженедельные заседания фракций в Кнессете давно и прочно получили статус импровизированных пресс-конференций. Перед началом заседаний главы партий делают короткие и, как правило, малозначительные заявления, журналисты, как правило, получают возможность задать несколько вопросов, после чего звучит магическая фраза "Пресса, спасибо", двери закрываются и начинается само заседание, информация о котором обычно поступает к журналистам лишь через неофициальные источники.

Заседания фракций хоть и не являются обязательными с точки зрения устава Кнессета, но давно и прочно стали частью повседневной парламентской рутины. Даже глава партии "Ноам" Ави Маоз хранит верность этому неписанному правилу и регулярно проводит "заседание фракции". Заседать Маозу, являющемуся фракцией одного человека, не с кем, и он ограничивается заявлениями для СМИ. При этом Маоз категорически отказывается отвечать на вопросы журналистов (или давать интервью). "Дайте ему немного времени, он еще сам не очень понимает, как будет выглядеть работа в коалиции", – сказал мне на этой неделе один из приближенных Маоза. Он добавил, что, как только правительство будет приведено к присяге, а коалиция начнет работать, Маоз станет отвечать на вопросы и даже давать интервью.

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Лишь одна фракция ни разу не собиралась на заседание после выборов в Кнессет 25-го созыва. Фракция "Ликуд" не провела ни одного фронтального заседания, а глава этой партии, он же будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу ни разу не обращался к израильтянам. Отношение главы "Ликуда" к СМИ хорошо известно. Уже много лет он не отвечает на вопросы перед началом заседания фракций (и вообще предпочитает разговаривать лишь с теми, кто неудобных вопросов не задает) и новостная ценность стэйтментов Нетаниягу, как правило, равна нулю. Но причина отказа от проведения еженедельных заседаний фракции в другом. Нетаниягу видит то, что сегодня видят все: "Ликуд" лихорадит.

На этой неделе Ярив Левин ("Ликуд") был избран спикером Кнессета. Левин – один из наиболее близких к Нетаниягу политиков, его посланник по особым политическим поручениям, победитель последних праймериз в "Ликуде" – готовит себя к гораздо более весомой миссии, чем просто пост министра в шестом правительстве Нетаниягу. Левин считает себя кандидатом на пост главы "Ликуда". С оговоркой: если когда-нибудь произойдет то, что сейчас кажется почти нереальным, и Нетаниягу сойдет со сцены. Нынешняя каденция для Левина является платформой для рывка вперед. Реформы юридической системы, о которых Левин говорит уже не один год, еще когда это было далеко не так популярно как сегодня, являются одной из главных составляющих повестки дня будущего правительства. Пост министра юстиции, казалось, гарантирован Левину, однако в последние недели, как говорится, что-то пошло не так. Встреча Левина с Нетаниягу, ставшая достоянием СМИ, еще раз продемонстрировала разницу между декларациями Нетаниягу о стремлении к реформам и реальную готовность их проводить. Нетаниягу считает предложения Левина слишком радикальными, его заявления слишком резкими, а его популярность в рядах ликудников растущей слишком быстро. Гидеон Саар, Моше Кахлон, Гилад Эрдан и многие многие другие могут подробно рассказать, что происходит с политиком в "Ликуде", который становится слишком популярным или слишком независимым. В политических кругах заговорили о назначении Ярива Левина на пост спикера Кнессета (временного, но нет ничего боле постоянного, чем временное) и о назначении Давида Амсалема на пост министра юстиции. Амсалем также говорит о реформах, однако у него нет той сформировавшейся повестки дня, того драйва в этом вопросе, который есть у Левина. Амсалемом Нетаниягу будет гораздо проще управлять, а именно это для главы "Ликуда" один из главных критериев соответствия должности. "Министры должны решать проблемы, а не создавать их", – сказал когда-то Нетаниягу про Исраэля Каца. Эта сентенция верна и по поводу остальных, в том числе Левина.

Назначение нового спикера Кнессета является, как уже было сказано, временным. На первый взгляд все очень логично. В ситуации, когда будущая коалиция стремится провести четыре законопроекта в кратчайшие сроки, Нетаниягу нужен на посту спикера абсолютно лояльный человек, который будет помогать, а не вставлять палки в колеса. И, несмотря на то, что за спиной Левина приближенные Нетаниягу уже говорят о его "нелояльности", будущий премьер-министр знает, что это фейк. "Я благодарю Ярива Левина за то, что он согласился взять на себя эту должность на две недели или на сколько потребуется", – сказал Нетаниягу. "Насколько потребуется" прозвучало крайне неприятно для уха Левина. Потребоваться может всю каденцию.

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Ярив Левин – далеко не единственный источник головной боли Нетаниягу по поводу происходящего в "Ликуде". Давид Битан продолжает критиковать собственную партию и тех, кто ведет коалиционные переговоры. "Аппетиты коалиционных партнеров растут, а доверия нет настолько, что они требуют принятия законов, гарантирующих получение ими обещанного "Ликудом". Ничего хорошего это не сулит", – завил на этой неделе Битан.

Отношения Нетаниягу и женщин в списке "Ликуда" также далеки от идеальных. Галит Дистель-Атбариан совершенно недвусмысленно дала понять, что не намерена смиренно склонять голову перед решением Нетаниягу не назначать ее на должность министра. Бывший спикер Кнессета Мики Леви хорошо знает, какие скандалы умеет устраивать Дистель-Атбариан. В "Ликуде" также с этим хорошо знакомы по нашумевшему "скандалу с балконом". Галит Дистель-Атбариан и сейчас не намерена сдаваться без боя. По меньшей мере, трижды на этой неделе она встречалась и беседовала с Биньямином Нетаниягу. СМИ писали, что она также встречалась с Яиром и Сарой Нетаниягу.

Отношения еще одного нового амбициозного депутата от "Ликуда" Тали Готлиб с советниками Нетаниягу также не сложились. Она обвиняет их в передаче информации журналистам. Бывший секретарь правительства Цахи Браверман уже предложил Готлиб отказаться от иммунитета и встретиться в суде. Депутат ожидаемо отказалась.

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Юлий Эдельштейн громогласно молчит. Шанс на то, что он станет министром, крайне невысок. "Максимум, который ему готов предложить Нетаниягу, не приближается к минимуму, на который он готов", – заявляют в "Ликуде". Эдельштейн воздерживается от прямой критики в адрес Нетаниягу. Он высказался против изменения закона о возвращении, но не более. Как долго бывший спикер будет хранить молчание и какие шаги предпримет? Ответа на этот вопрос нет пока ни у кого.

15 декабря "бесследно исчез" депутат Кнессета Дани Данон ("Ликуд"). Он не явился на голосование, не отвечал не телефонные звонки и сообщения. Лишь в полной мере насладившись паникой в руководстве "Ликуда", Данон вышел из подполья и сообщил, что самовольно взаимозаменился с одним из депутатов от "Махане Мамлахти" и… уехал за границу. Чем недоволен Данон? Тем же, чем многие сегодня в "Ликуде": малостью и незначительностью постов, оставшихся депутатам от партии после щедрой раздачи портфелей и полномочий коалиционным партнерам. "Даже ребенку ясно, что так переговоры не ведут", – сказал Данон в интервью "Коль Хай".

Этот далеко не полный список недовольных, раздраженных, возмущенных ликудников является ответом на вопрос, почему Нетаниягу так стремится вернуться к ситуации, когда была необходима треть депутатов любой фракции для того, чтобы отколоться, и не столкнувшись с санкциями, создать новую фракцию. В Кнессете 24-го созыва была принята поправка, дающая четырем депутатам возможность отколоться. Нетаниягу рисковать не хочет, и добивается возвращения к порядку, установленному до 2021 года.

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Закон о "раскалывании фракций" – лишь один из четырех законов, которые будущая коалиция хочет утвердить меньше чем за неделю (половина которой уже позади). Формально нет необходимости ни в одном из этих законов для того, чтобы привести правительство к присяге. Однако без "закона Бен-Гвира" еще труднее будет прийти к коалиционному соглашению с "Оцма Иегудит" – соглашению, путь к которому и без того крайне сложен. Без "закона Смотрича", переговоры с "Ционут Датит" осложнятся еще более. Без "закона Дери" будет крайне трудно успокоить растущую нервозность в ШАС.

Коалиционные переговоры продвигаются крайне медленно. В "Оцма Иегудит" на этой неделе перешли к тактике прямых ультиматумов, требуя пост заместителя главы межминистерской комиссии по законодательству. Этот пост дает, по сути, право вето по вопросу о законах, которые коалиция решит продвигать. "Если мы не получим эту должность, которая необходима для реализации наших обещаний избирателям, будет крайне сложно создать правое правительство", – заявил на этой неделе Итамар Бен-Гвир. Даже если это лишь угроза, она немало говорит об отношениях будущего министра национальной безопасности и будущего премьер-министра.

В "Ционут Датит" более всего обеспокоены судьбой Ярива Левина. Религиозных сионистов разумеется мало заботит вопрос карьерного роста Левина. Однако если его назначение на пост спикера из временного станет постоянным, это будет означать, что разговоры о реформах юридической системы (вновь) останутся разговорами. Именно поэтому Смотрич требует максимальной детализации будущего соглашения. Нетаниягу против.

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На переговорах с "Яадут а-Тора" достигнут прогресс, однако речь не идет о тех 14 пунктах, которые опубликовал на этой неделе Амит Сегаль. Ультраортодоксам важно не прекращение производства электричества по шаббатам и даже не увеличение числа раздельных пляжей в Израиле (в среде харедим утверждают, что таких пляжей всего четыре в Израиле). Главная их забота – закон о призыве. В "Яадут а-Тора" отмечают, что на этой неделе было достигнуто соглашение о том, что одновременно с законом о призыве начнется утверждение Основного закона о ценности изучения Торы. Этот Основной закон должен стать своего рода "железным куполом" на пути "ракет", которые может выпустить БАГАЦ. Основной закон, определяющий изучение Торы как ценность, сделает гораздо более сложной задачу судей, если они захотят отменить закон о призыве в той его версии, в которой он будет утвержден. При этом уже не будет необходимости в законе о преодолении вето БАГАЦа, против принятия которого выступает Нетаниягу.

И есть еще закон о возвращении. На этой неделе Нетаниягу успел объявить, что никаких изменений в этом законе не будет, предложив в качестве компромисса создание комиссии, которая изучит вопрос о "злоупотреблениях льготами приезжающими по закону о возвращении". Речь идет, судя по всему, об утверждении, согласно которому многие из приезжающих в Израиль получают "корзину абсорбции", иные льготы и покидают страну. Без связи с тем, насколько эти утверждения обоснованны, Бецалель Смотрич уже заявил, что этот компромисс для него неприемлем. Он и лидеры остальных партий будущей коалиции продолжают требовать отмены параграфа о внуках. 15 декабря "Гаарец" сообщила, что Нетаниягу согласился на создание комиссии, которая будет рассматривать весь комплекс вопросов, связанных с процессом въезда на территорию Израиля. Одним из вопросов будет "параграф о внуках".

Вероятность изменения закона о возвращении остается крайне невысокой. Отмена параграфа о внуках вызовет скандал, масштабы которого выйдут далеко за границы Израиля. Нетаниягу мало заботит возмущение русскоязычных израильтян – на этот сегмент он, похоже, махнул рукой. Однако возможный резонанс в крупных еврейских общинах диаспоры беспокоит будущего премьера. Он сделает все, чтобы не вступать в конфронтацию с диаспорой и не потерять поддержку партий коалиции. Сейчас трудно сказать, насколько это реально.

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Срок мандата, полученного Нетаниягу от президента Герцога, истекает 21 декабря. У Нетаниягу есть право попросить еще четыре дня. Не позднее 25 декабря он должен будет сообщить президенту, удалось ли ему сформировать коалицию, а затем – в течение недели привести ее к присяге. В "Ликуде" говорят о 27 или 28 декабря как о наиболее вероятных датах приведения правительства к присяге.

В будущей оппозиции, которая пока сохраняет за собой статус правящей коалиции, откровенно заявляют, что намерены сделать все для замедления процесса. "Нетаниягу конечном счете проведет все, что хочет, у него есть 64 мандата, и мы не сможем ему помешать. Но мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы максимально осложнить ему этот процесс", – сказал мне на этой неделе депутат от "Еш Атид".

Разногласия есть и в этом лагере. Действующий премьер-министр Яир Лапид называет еще не созданное правительство Нетаниягу безумным и экстремистским, Бени Ганц откровенно заявляет, что не согласен с такой формой борьбы. "Я бы не стал называть это правительство безумным, а демонстрации на мостах наиболее оптимальной формой протеста", – сказал Ганц на этой неделе.

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В "Еш Атид" и других партиях блока Лапида открыто говорят, что Ганц все время флиртует с возможностью войти в правительство Нетаниягу. Помимо прочего утверждается, что в прошлый четверг в одном из кафе Рош а-Айна проходила встреча Бени Ганца и главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича. В окружении Ганца заявляют, что встречи не было. Приближенные Смотрича отказались комментировать эту информацию. Даже если встречи не было, распространение подобных слухов свидетельствует о том, насколько высок уровень подозрительности среди партий будущей оппозиции. Усиливающееся давление со стороны различных фигур в левом лагере, призывающих Ганца и Лапида войти в правительство, чтобы "спасти нас" от Бен-Гвира и Смотрича, только готовит почву для присоединения одной из партий левоцентристского блока к блоку Нетаниягу.

Профессор юриспруденции Барак Медина, публицист "Гаарец" Равит Хехт и другие быстро адаптируются к новой реальности. Совсем еще недавно они утверждали, что Нетаниягу коррумпирован и разрушает израильское общество. Сегодня они говорят о необходимости ответственного подхода в новой ситуации. Вероятнее всего, если бы "этот ответственный подход" был проявлен в период повторяющихся выборов, ситуация, о которой говорят на левом фланге, могла не сложиться. Лозунг "только не Биби" левые сменили на лозунг "только не Бен-Гвир". Как в первом случае, так и во втором это оказалось неэффективно.

Авигдор Либерман остался одним из тех, кого взлет Бен-Гвира не примирил с мыслью о союзе с Нетаниягу. На заседании фракции на этой неделе глава НДИ впрямую обвинил главу "Ликуда" в готовности пойти на военную авантюру, чтобы "избавиться от джентльменов Смотрича и Бен-Гвира и получить в коалицию Ганца или меня". Это обвинение Либерман не подкрепил никакими доказательствами и бросил их с той же категоричной убежденностью с какой весной 2022 года говорил в интервью NEWSru.co.il, что досрочных выборов не будет, а летом Нетаниягу подпишет досудебную сделку с прокуратурой и уйдет из политики. Остается лишь ждать, какой будет судьба очередного пророчества главы НДИ.

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И последнее. На этой неделе в Окружном суде Иерусалима в рамках рассмотрения "дела 4000" давала показания бывшая глава Управления кабельного и спутникового вещания Ифат Бен Хай-Сегев. Изначально она выступала как свидетель обвинения, однако очень быстро стала говорить совсем не то, что на допросах в полиции. "Следствие велось халатно, тенденциозно. Следователи видели перед собой цель, и поиск истины не был этой целью", – сказала она. По словам Хай-Сегев, показания были получены от нее путем введения ее в заблуждение и создания угрожающей атмосферы.

Это уже не первый свидетель на процессе над Нетаниягу, в ходе показаний которого открываются спорные, неприглядные, а порой почти незаконные методы, которые использовала полиция в ходе следствия. Уже не первый свидетель, в том числе свидетель обвинения, говорит о том, что следственные органы действовали грубо, пытаясь добиться главного – найти улики против Биньямина Нетаниягу. На фоне этих повторяющихся вновь и вновь заявлений слова бывшего генинспектора полиции Рони Альшейха о том, что реформы, которые предлагает будущий министр Итамар Бен-Гвир, подорвут доверие общества к полиции, звучат как плохая шутка. Авторитет правоохранительных органов давно подорван.