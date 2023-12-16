71-й день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 16 декабря, 71-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.) Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 129 заложников.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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На данный момент опознано около 1300 погибших. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 10300 человек были ранены или травмированы.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – погибли 118 военнослужащих.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 12000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы более 22000 целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 18800 убитых с начала войны и почти 51000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставлялась гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

07:00

Источники в Газе сообщают о 14 погибших и нескольких раненых в результате удара, нанесенного силами ЦАХАЛа по двум домам в северной части сектора.

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В 07:03 из Газы обстрелян приграничный поселок Нетив а-Асара. Это первый обстрел за последние 14 часов.

06:00

Источники в Газе сообщают о боях в Джабалии.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа атакуют лагерь беженцев Акабат Джабр.

05:00

Источники в ПА: в Туль-Кареме военными задержаны подозреваемые.

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Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в окрестностях "Европейской больницы" в районе Аль-Фукхари в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Источники в ПА сообщают, что военные задержали подозреваемого в Аль-Хадэре (на юго-западной окраине Бейт-Лехема) и конфисковали его автомобиль.

Источники в Газе сообщают о бое в районе Таль аз-Заатар в Джабалии, на севере сектора.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удары по домам в районе Аль-Манара, юго-восточней Хан-Юниса, на юге сектора, есть убитые и раненые.

04:00

Продолжают поступать сообщения о вооруженных столкновениях с Туль-Кареме.

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03:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Туль-Кареме. Происходят столкновения.

Минздрав ПА сообщает о нескольких раненых в результате столкновений с военными в Шхеме.

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Источники в ПА сообщают, что израильские военные действуют в лагере Аль-Айн на территории Шхема.

02:00

В Хан-Юнисе вновь слышны взрывы.

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Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что их оператор Самир Абу Дака умер от ранений, полученных в результате воздушного удара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Абу Дака сопровождал директора офиса "Аль-Джазиры" в Газе Уаэля Дахдуха, который также получил ранения, о чем сообщалось ранее. По сведениям "Аль-Джазиры", удар был нанесен израильским беспилотником.

01:00

Минздрав ПА заявляет о раненых в ходе столкновений с израильскими военными в Шхеме.

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Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает центр Хан-Юниса.

Источники в Газе сообщают о бое на северной окраине Хан-Юниса, на юге сектора.

00:00

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Шхем. Слышна перестрелка. Судя по имеющимся данным, проводится масштабная операция, в основном в восточных районах города – прежде всего, в Балате. Применяется тяжелая инженерная техника.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Бархум в Рафахе, на юге сектора.

Поступают сообщения о боях в центре и на востоке Хан-Юниса.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в Аль-Бурейдже, в центре сектора.

Последние обстрелы из Газы были зафиксированы в 17:03 15 декабря. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.