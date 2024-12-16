Символ "Bring them home" в небе над Израилем
время публикации: 16 декабря 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 08:38
Утром 16 декабря в небе над Израилем можно было увидеть конденсационный след в виде петли, оставленный самолетом ВВС ЦАХАЛа.
Эти петли были видны почти во всех районах страны. Можно было его увидеть и в Газе.
Такая петля желтого цвета является символом призыва к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года – "Bring them home".
Были ли действия пилотов согласованы с командованием израильских ВВС, уточняется.