Символ "Bring them home" в небе над Израилем

Утром 16 декабря в небе над Израилем можно было увидеть конденсационный след в виде петли, оставленный самолетом ВВС ЦАХАЛа.

Эти петли были видны почти во всех районах страны. Можно было его увидеть и в Газе.

Такая петля желтого цвета является символом призыва к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года – "Bring them home".

Были ли действия пилотов согласованы с командованием израильских ВВС, уточняется.