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Израиль

Символ "Bring them home" в небе над Израилем

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 16 декабря 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 08:38
Символ "Bring them home" в небе над Израилем
Фото: Д.Брикман

Утром 16 декабря в небе над Израилем можно было увидеть конденсационный след в виде петли, оставленный самолетом ВВС ЦАХАЛа.

Эти петли были видны почти во всех районах страны. Можно было его увидеть и в Газе.

Такая петля желтого цвета является символом призыва к освобождению заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года – "Bring them home".

Были ли действия пилотов согласованы с командованием израильских ВВС, уточняется.

Израиль
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