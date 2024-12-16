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Израиль

ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачен БПЛА, летевший из Йемена

время публикации: 16 декабря 2024 г., 07:23 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 07:30
ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачен БПЛА, летевший из Йемена
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВМС перехватили над Средиземным морем беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.

Тревога не была активирована, так как БПЛА не успел войти в воздушное пространство Израиля.

Неоднократно хуситы запускали БПЛА из Йемена в сторону Израиля таким образом, что они пролетали над территорией Египта до Средиземного моря, затем следовали вдоль побережья на север, чтобы атаковать цель с запада. 19 июля 2024 года хуситский беспилотник атаковал цель в Тель-Авиве (тогда погиб израильтянин Евгений Фредер). 9 декабря 2024 года такой БПЛА поразил здание в Явне, никто не пострадал.

Израиль
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