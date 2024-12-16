ЦАХАЛ: над Средиземным морем перехвачен БПЛА, летевший из Йемена

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВМС перехватили над Средиземным морем беспилотный летательный аппарат, запущенный из Йемена.

Тревога не была активирована, так как БПЛА не успел войти в воздушное пространство Израиля.

Неоднократно хуситы запускали БПЛА из Йемена в сторону Израиля таким образом, что они пролетали над территорией Египта до Средиземного моря, затем следовали вдоль побережья на север, чтобы атаковать цель с запада. 19 июля 2024 года хуситский беспилотник атаковал цель в Тель-Авиве (тогда погиб израильтянин Евгений Фредер). 9 декабря 2024 года такой БПЛА поразил здание в Явне, никто не пострадал.