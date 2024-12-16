"Исраэль а-Йом": Левин предлагал Дери стать министром в обход решения БАГАЦа

Министр юстиции Ярив Левин предлагал главе партии ШАС Арье Дери стать министром, несмотря на запрет Верховного суда.

Как пишет журналист Иегуда Шлезингер в газете "Исраэль а-Йом", предложение последовало на фоне нового витка напряженности в отношениях между правительством и юридической системой.

"Они переходят все границы в борьбе против правительства, пришла пора ответить той же монетой и перестать опускать перед ними голову", – говорил Левин Дери, согласно публикации "Исраэль а-Йом".

"Прошло уже два года со дня признания тебя виновным. Довольно отсиживаться, они пытаются сломать тебя, пытаются сломать нас, довольно", – цитирует Шлезингер слова Левина.

Арье Дери отказался принять это предложение.

Напомним, что 18 января 2023 года, через две недели после того, как министр юстиции Ярив Левин объявил о начале юридической реформы, был опубликован вердикт Высшего суда справедливости (БАГАЦ) по апелляции против назначения главы ШАС Арье Дери на пост министра. БАГАЦ отказал Дери в праве занимать министерскую должность. Решение было принято подавляющим большинством голосов: десять против одного. Против выступил только судья Йосеф Эльрон.

Согласно вердикту БАГАЦа, назначение Дери на пост министра является крайне неприемлемым. То есть в основе этого решения принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות).

Помимо прочего, судьи мотивировали свое решение тем, что Дери в ходе недавнего судебного процесса дал обещание покинуть политическую систему. На этом его обещании базировалась досудебная сделка.

Судья Эльрон однако исходил из того, что суд не должен принимать решение по этому вопросу, и оно должно было быть передано главе ЦИК.

Судьи отметили в своем вердикте, что политические мотивы, которыми руководствовался премьер-министр Биньямин Нетаниягу, назначая Дери на пост министра, должны приниматься во внимание.

Однако цепь преступлений, совершенных Дери в прошлом, а также картина, которую представил Дери в ходе судебного процесса, перевешивают, и поэтому принято решение запретить ему быть министром.