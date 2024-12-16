x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 11:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 11:20
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 49-летний Игорь Кахан Малка из Ришон ле-Циона

Полиция
время публикации: 16 декабря 2024 г., 10:59 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 10:59
Внимание, розыск: пропал 49-летний Игорь Кахан Малка из Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего, жизни и здоровью которого угрожает опасность. Пропал 49-летний Игорь Кахан Малка из Ришон ле-Циона.

В последний раз его видели в воскресенье на улице Карл Нетер в Ришон ле-Ционе, после чего от него не было вестей. В понедельник семья дала разрешение на публикацию объявления.

Приметы пропавшего: рост 175 см, полный, светлые глаза, короткие темные волосы. Был одет в тренировочные брюки серого цвета, синюю футболку и темно-синие тапочки. Особые приметы: носит бороду, над глазом и носом горизонтальный шрам.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444 или по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

Внимание, розыск: пропала 67-летняя Браха Абди из Ришон ле-Циона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2024

Насилие на улице в Ришон ле-Ционе: 16-летний подросток в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 мая 2024

Внимание, розыск: пропал 32-летний Кфир Леон Баш из Ришон ле-Циона