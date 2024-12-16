Внимание, розыск: пропал 49-летний Игорь Кахан Малка из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшего, жизни и здоровью которого угрожает опасность. Пропал 49-летний Игорь Кахан Малка из Ришон ле-Циона.

В последний раз его видели в воскресенье на улице Карл Нетер в Ришон ле-Ционе, после чего от него не было вестей. В понедельник семья дала разрешение на публикацию объявления.

Приметы пропавшего: рост 175 см, полный, светлые глаза, короткие темные волосы. Был одет в тренировочные брюки серого цвета, синюю футболку и темно-синие тапочки. Особые приметы: носит бороду, над глазом и носом горизонтальный шрам.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444 или по телефону 100.