Война в Газе в ночь на 16.12.2024: удары по целям в секторе, заявлено о десятках убитых

В ночь на 15 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и на юге сектора Газы. Источники в Газе заявляют о множестве убитых в результате этих атак.

На севере сектора: израильские военные с помощью роботов взрывали строения в Байт-Лахии и Джабалии; ЦАХАЛ атаковал цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; источники в Газе сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли не менее 20 человек; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 декабря.