x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 06:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 06:14
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Война в Газе в ночь на 16.12.2024: удары по целям в секторе, заявлено о десятках убитых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 16 декабря 2024 г., 06:03 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 06:08
Война в Газе в ночь на 16.12.2024: удары по целям в секторе, заявлено о десятках убитых
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 15 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и на юге сектора Газы. Источники в Газе заявляют о множестве убитых в результате этих атак.

На севере сектора: израильские военные с помощью роботов взрывали строения в Байт-Лахии и Джабалии; ЦАХАЛ атаковал цели в районе Таль аль-Хауа, на юго-западе города Газа.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по цели в Хан-Юнисе; источники в Газе сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли не менее 20 человек; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в северной части Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 16 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

437-й день войны: ВВС ЦАХАЛа наносят удары в Сирии и Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология