Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Ранним утром возможен дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 11-18, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 8-17, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-17, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник будет прохладно, переменная облачность. В среду-четверг – небольшое повышение температуры, малооблачно.