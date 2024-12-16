Данные осенне-зимнего призыва: юноши и девушки стремятся в боевые части

Пресс-служба ЦАХАЛа публикует промежуточные данные о результатах призыва юношей и девушек в боевые части и части боевой поддержки, проходящего в ноябре-декабре 2024 года. Они свидетельствуют о высокой мотивации новобранцев.

Армейское командование отмечает, что молодое поколение израильтян стремится внести существенный вклад в решение стоящих перед ЦАХАЛом задач. Число добровольцев превысило целевое количество новобранцев, причем у девушек количество желающих служить в боевых частях выросло на 28% по сравнению с зимним призывом прошлого года.

Сообщается о нескольких пилотных проектах, в частности, о создании гендерного взвода полевой разведки и создании новой программы подготовки девушек, которые будут проходить службу в мобильных пехотных подразделениях.

Призыв продолжится в ближайшие недели. Предусматривается создание еще одного батальона инженерных частей. Также будет осуществлен первый набор в пехотную бригаду "Хашмонаим", а которой предстоит проходить службу ультраортодоксам.

Данные по юношам: в инженерные войска призвано 108% от целевого количества новобранцев, в бригаду "Голани" – 109%, "Гивати" – 108%, "Нахаль" – 109%, "Кфир" – 106%, в бронетанковые войска – 108%, в артиллерию – 109%, в полевую разведку – 106%, в пограничную пехоту – 120%, в ПВО – 108%, в МАГАВ – 103%, в спасательные подразделения – 108%.

Данные по девушкам: в пограничную пехоту призвано 134% от целевого количества, в полевую разведку 186%, артиллерию – 183%, ПВО – 144%, спасательные подразделения – 157%, МАГАВ – 129%.