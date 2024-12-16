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Израиль

Дери: "Нетаниягу пообещал утвердить закон о призыве за 10 дней"

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
Арье Дери
время публикации: 16 декабря 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 12:02
Дери: "Нетаниягу пообещал утвердить закон о призыве за 10 дней"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал на заседании глав коалиционных партий, что закон о призыве будет утвержден Кнессетом в течение 10 дней, сообщил глава ШАС Арье Дери в интервью 14-му каналу ИТВ.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе будет утвержден черновик договоренностей, достигнутых министром обороны Исраэлем Кацем и представителями ультраортодоксов. После этого договоренности будут представлены комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, которая готовит законопроект ко второму и третьему чтениям.

Напомним, что сейчас идет доработка закона, за который в предыдущем Кнессете проголосовали в первом чтении, а в этом Кнессете была утверждена его непрерывность.

Это означает, что его осталось утвердить во втором и третьем чтениях. После того, как комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердит его текст, на одном пленарном заседании депутаты проголосуют за его окончательное утверждение.

Израиль
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