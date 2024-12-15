ШАС и "Яадут а-Тора": "Сначала закон о призыве, потом юридическая реформа"
время публикации: 15 декабря 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 15:09
Ультраортодоксальные партии объявили, что не поддержат ни одно предложение коалиции по изменениям юридической системы до тех пор, пока не будет утвержден закон о призыве.
Об этом представители ШАС и "Яадут а-Тора" заявили в ходе заседания глав коалиционных партий.
Это заседание было посвящено инициативе по продвижению законов юридической реформы и увольнению юридического советника правительства.
Заседание завершилось без принятия решений.
После заседания министр иностранных дел и глава партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар заявил, что возражает против возобновления юридической реформы "в стиле 2023 года". "Необходимо воздержаться от шагов, которые приводят к обострению напряженности", – заявил Саар.