ЦАХАЛ: после Ливана 98-я дивизия готовится к операции в секторе Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 98-я дивизия, завершившая на прошлой неделе свою миссию в Ливане, готовится к выполнению новых задач, на этот раз в секторе Газы.

В течение трех месяцев силы 98-й дивизии находились в Ливане, участвуя в боях с террористами "Хизбаллы", разрушая инфраструктуру террора, а после вступления в силу соглашения о прекращении огня оставались для "зачистки" и контроля над приграничной зоной. Только в районе Аль-Хиама в последние недели силами 98-й дивизии были уничтожены более 300 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".