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Израиль

ЦАХАЛ: после Ливана 98-я дивизия готовится к операции в секторе Газы

Газа
Ливан
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 16 декабря 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 20:13
ЦАХАЛ: после Ливана 98-я дивизия готовится к операции в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 98-я дивизия, завершившая на прошлой неделе свою миссию в Ливане, готовится к выполнению новых задач, на этот раз в секторе Газы.

В течение трех месяцев силы 98-й дивизии находились в Ливане, участвуя в боях с террористами "Хизбаллы", разрушая инфраструктуру террора, а после вступления в силу соглашения о прекращении огня оставались для "зачистки" и контроля над приграничной зоной. Только в районе Аль-Хиама в последние недели силами 98-й дивизии были уничтожены более 300 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

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