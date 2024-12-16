В Кнессет подан законопроект, позволяющий евреям беспрепятственно передвигаться по сектору Газы
время публикации: 16 декабря 2024 г., 19:47 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 19:52
Депутат от "Ликуда" Авихай Авраам Буарон в понедельник, 16 декабря, подал законопроект, позволяющий израильтянам беспрепятственно передвигаться по сектору Газы. Об этой законодательной инициативе написал сайт "Кипа".
В пояснениях к законопроекту говорится, что запрет на въезд в Газу был введен в рамках закона о размежевании в 2005 году, и он напоминает антиеврейские законы в Европе в период Холокоста.
Законопроект, как следует из сопроводительной записки, преследует еще одну цель: закрепить победу Израиля над фундаменталистским исламом в Газе. По мнению законодателя, утрата ХАМАСом контроля над территорией сектора станет самой тяжелой расплатой за нападение на Израиль.
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