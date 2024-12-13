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Израиль

Хуситы утверждают, что нанесли удары по целям в Яффо и Ашкелоне

Иран
Хуситы
время публикации: 13 декабря 2024 г., 16:32 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 16:35
Яффо
Avshalom Sassoni/Flash90

Боевики йеменского экстремистского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что в пятницу, 13 декабря, они успешно атаковали цели в Яффо и Ашкелоне.

В заявлении представителя движения Яхья Сариа, которое транслировалось телеканалом Al Masirah, говорилось, что для атаки были применены беспилотники, которые успешно обошли системы перехвата и достигли целей.

Кроме того, представитель хуситов заявил, что совместно с проиранской группировкой "Исламское сопротивление в Ираке" атаковали "жизненно важные цели на юге оккупированной Палестины".

Следует отметить, что ни в Ашкелоне, ни в Яффо, ни в Негеве не было зарегистрировано вторжение вражеских беспилотников.

Израиль
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