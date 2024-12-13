Хуситы утверждают, что нанесли удары по целям в Яффо и Ашкелоне

Боевики йеменского экстремистского движения "Ансар Аллах" (хуситы) утверждают, что в пятницу, 13 декабря, они успешно атаковали цели в Яффо и Ашкелоне.

В заявлении представителя движения Яхья Сариа, которое транслировалось телеканалом Al Masirah, говорилось, что для атаки были применены беспилотники, которые успешно обошли системы перехвата и достигли целей.

Кроме того, представитель хуситов заявил, что совместно с проиранской группировкой "Исламское сопротивление в Ираке" атаковали "жизненно важные цели на юге оккупированной Палестины".

Следует отметить, что ни в Ашкелоне, ни в Яффо, ни в Негеве не было зарегистрировано вторжение вражеских беспилотников.