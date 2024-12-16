Лапид: "Если судебная реформа пройдет, Израиль перестанет быть демократией"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции заявил: "Ярив Левин и Нетаниягу возвращают нас к судебной реформе. В прошлый раз эта реформа стоила Израилю 1800 убитых, 100 похищенных в Газе, 12 тысяч раненых солдат ЦАХАЛа. Вот что происходит, когда правительство ослабляет страну изнутри".

"Мы еще не выбрались из этого, а они уже снова тянут нас туда. Похищенные все ещё в туннелях, каждый день появляются новости о погибших солдатах, и теперь Левин снова тащит нас в ещё одну попытку уничтожить израильскую демократию, – сказал Лапид. – Если мы не остановим Ярива Левина, мы должны начать задаваться вопросом уже сейчас: сколько жертв будет на этот раз? Сколько раненых? Сколько фронтов откроется? Сколько ордеров на арест солдат ЦАХАЛа будет выдано из-за одного человека, охваченного безумием? Если судебная реформа пройдет, Израиль перестанет быть демократией. Если Израиль перестанет быть демократией, его не будет. Это не спор о судебной и законодательной власти, это угроза существованию Израиля из-за безумства Ярива Левина и криминальных проблем Нетаниягу".

"Я заявляю, что план Ярива Левина не ставить назначение председателя Верховного суда на голосование в Комиссии по отбору судей – не увенчается успехом. Здесь сидит член комиссии по отбору судей, депутат Кнессета Карин Эльхарар. Если до 16 января Левин не вынесет кандидатуру президента на голосование, она может и вынесет эту кандидатуру на голосование. У Левина есть проблема. Карин не была выбрана в комиссию в предыдущем Кнессете. Она была избрана в текущем Кнессете в тайном голосовании. Она соревновалась с Тали Готлиб и победила её. Она была избрана большинством. Это была огромная победа оппозиции, и она обязывает. Левин не может постоянно говорить о "праве большинства" и "воле большинства", а потом игнорировать выбор большинства. Большинство в комиссии хочет выбрать председателя Верховного суда, и не нужно Левина, чтобы вынести это на голосование. Если он откажется, это не будет иметь юридической силы, и Карин вынесет этот вопрос на голосование. Вы сказали, что большинство решает – так вот, большинство решает", – заявил глава оппозиции.

"Я знаю, что они угрожают вынести на голосование закон об изменении состава комиссии по выбору судей. Это им не поможет. Даже если они примут этот закон, он не будет действовать в этом Кнессете, а только в следующем. То есть им нужно сначала провести выборы и выиграть их. И вот что я им скажу: я готов", – сказал лидер "Еш Атид".

Завершил свое выступление Лапид призывом добиться освобождения заложников.