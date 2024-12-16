Ганц: нельзя упускать возможность для сделки, у заложников нет времени

В понедельник, 16 декабря, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "Дважды мы упустили возможность продвигаться по направлению к сделке. Сейчас упускать возможность нельзя. У заложников нет времени. Предполагаю, что за время прекращения огня ХАМАС возобновит процесс вооружения, и мы найдем способ возобновить военные действия. Те, кто этого не понимают, не извлекли никаких уроков из трагедии 7 октября".

"Еще один человек, который ничего не выучил – это министр юстиции. Я призываю коалицию и правительство не возвращаться к 6 октября. Я призываю правительство и коалицию не ослаблять страну. Если понадобится, мы возобновим протесты – законные, без призывов к отказничеству", - сказал Ганц.

Затем глава "Махане Мамлахти" добавил: "По сделке... Нужна одна сделка, которая будет осуществлена в той или иной форме, но сделка должна быть одна и касаться всех заложников".

Бени Ганц также отметил, что не видит возможности для возвращения в правительство Биньямина Нетаниягу.