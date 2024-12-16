x
16 декабря 2024
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 декабря 2024
|
16 декабря 2024
|
последняя новость: 20:50
16 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Уникальная операция по эвакуации раненого рабочего со стройки в Тель-Авиве

Несчастные случаи
Тель-Авив
время публикации: 16 декабря 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 20:37
Уникальная операция по эвакуации раненого рабочего со стройки в Тель-Авиве
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Строительный рабочий в возрасте около 55 лет получил травмы в результате падения с высоты около пяти метров во время работы на стройке в Тель-Авиве. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Шауль а-Мелех в центре Тель-Авива.

На место происшествия были вызваны спасатели специального спасательного подразделения ЯЛАМ ("Ехида ле-хилуцим меюхадим") пожарно-спасательной службы, чтобы в безопасности доставить пострадавшего вниз, где ему могли оказать помощь.

После оказания рабочему неотложной помощи, медики отвезли его в больницу "Ихилов" в состоянии средней степени тяжести с травмами головыы и конечностей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 декабря 2024

В Бат-Яме тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2024

Возле поселка Лохамей а-Гетаот в Западной Галилее погиб рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2024

В Ришон ле-Ционе во время ремонта был тяжело травмирован рабочий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2024

В Ярке двое рабочих упали с подъемного крана