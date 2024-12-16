Уникальная операция по эвакуации раненого рабочего со стройки в Тель-Авиве
время публикации: 16 декабря 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 20:37
Строительный рабочий в возрасте около 55 лет получил травмы в результате падения с высоты около пяти метров во время работы на стройке в Тель-Авиве. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Шауль а-Мелех в центре Тель-Авива.
На место происшествия были вызваны спасатели специального спасательного подразделения ЯЛАМ ("Ехида ле-хилуцим меюхадим") пожарно-спасательной службы, чтобы в безопасности доставить пострадавшего вниз, где ему могли оказать помощь.
После оказания рабочему неотложной помощи, медики отвезли его в больницу "Ихилов" в состоянии средней степени тяжести с травмами головыы и конечностей.
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