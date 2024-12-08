Возле поселка Лохамей а-Гетаот в Западной Галилее погиб рабочий

В Западной Галилее, возле поселка Лохамей а-Гетаот, рабочий упал в канализационный колодец глубиной более 6 метров. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пожарные подняли мужчину из колодца, но он был уже мертв.

Погибшему примерно 64 года. Его смерть констатирована бригадой "скорой" на месте происшествия.