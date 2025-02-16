Военно-политический кабинет соберется завтра для обсуждения второго этапа сделки с ХАМАСом

Канцелярия главы правительства сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу уведомил спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что военно-политический кабинет соберется для обсуждения второго этапа сделки с ХАМАСом в понедельник, 17 февраля.

Ранее Виткофф в интервью Fox News сказал, что переговоры между ХАМАСом и Израилем о втором этапе сделки уже идут. "Второй этап включает освобождение военнослужащих, большинство из которых, как мы надеемся живы, включая Идана Александра. Второй этап также включает окончание боевых действий, уничтожение ХАМАСа, и эти две цели необходимо совместить", – сказал он.