Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в центре Газы

Источники в Газе сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе Аль-Маграка, в центре сектора. В соцсетях публикуется видео горящей машины.

Сведения об убиты и раненых уточняются.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 16 февраля в южной части сектора Газы был нанесен авиаудар по "группе вооруженных людей, двигавшихся в сторону сил ЦАХАЛа". "ЦАХАЛ вновь призывает жителей Газы подчиняться указаниям армии и не приближаться к военным, дислоцированным в этом районе", – говорилось в официальном сообщении.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по "группе палестинских полицейских" к востоку от города Рафах (Рафиах), на юге сектора Газы. Согласно указанному источнику, двое были убиты, еще несколько ранены. Позже было заявлено, что еще один "полицейский" умер от полученных ранений. "Полиция" в Газе по сути является одним из подразделений террористической организации ХАМАС.

Источники в Газе также сообщали, что утром 15 февраля израильские военные открыли огонь в районе "Филадельфийского коридора", на границе между Египтом и Газой.