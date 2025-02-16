Нетаниягу заявил об общей стратегии с Трампом и о том, в каком случае в Газе "откроются врата ада"

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме состоялась встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Марко Рубио.

После встречи Нетаниягу выступил с заявлением: "Вопреки тому, что публикуется, президент Трамп и я работаем в полном сотрудничестве и координации. У нас есть общая стратегия, и не всегда можно подробно рассказать о ней общественности – в том числе и о том, когда "откроются врата ада". А они откроются, если все наши заложники, до последнего, не вернутся".

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль намерен освободить всех заложников, ликвидировать военный и руководящий потенциал ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.

Марко Рубио прибыл в Израиль вечером 15 февраля. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Израиль после его вступления в должность. Главные темы переговоров – реализация сделки с ХАМАСом и иранская угроза.

Ранее госсекретарь США заявил в интервью консервативной радиостанции Clay and Buck (радио-шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона), что Соединенные Штаты открыты для новых предложений от арабских стран относительно Газы после того, как президент Дональд Трамп высказал свою идею по переселению жителей этой территории, чем вызвал возмущение в арабских странах. Рубио подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы, и любой план, позволяющий ХАМАСу остаться у власти в Газе, для США неприемлем. "У ХАМАСа есть оружие, и кому-то придется им противостоять. Это будут не американские солдаты. Если страны региона не смогут с этим разобраться, то это придется сделать Израилю, и тогда мы вернемся туда, где были. Так что это не решит проблему", – сказал он.

После визита в Израиль Рубио планирует поездки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.