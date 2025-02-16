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Израиль

Подано обвинение против водителя, доставившего террориста и других нелегалов в Тель-Авив

Прокуратура
Тель-Авив
Теракт
время публикации: 16 февраля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 14:24
Подано обвинение против водителя, доставившего террориста и других нелегалов в Тель-Авив
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Тель-Авиве обвинительное заключение против 25-летнего Маджида Баркана из Иерусалима, который 18 января 2025 года доставил в Тель-Авив на минивэне Citroen группу нелегалов из Палестинской автономии, один из которых в тот же день совершил теракт.

В обвинительном заключении сказано, что Маджид Баркан несколько раз подвозил нелегалов, которые незаконно проникли в Израиль. 18 января 2025 года он привез в Тель-Авив восемь нелегалов, включая 19-летнего Яхью Салаха, который планировал совершить теракт с применением холодного оружия. Чтобы не вызывать подозрений, водитель прикрепил к задней части минивэна Citroen магнит с "желтой ленточкой" – символом солидарности с заложниками, которых террористы удерживают в Газе с 7 октября 2023 года.

Вскоре после того, как Баркан высадил пассажиров в Тель-Авиве, Яхья Салах подошел к группе людей около входа в кафе Hamburger Gourmet, достал нож и нанес удар в шею 28-летнему А.М. Террорист был застрелен.

Следствием установлено, что нелегалы были посажены в машину в районе Атарот, около Иерусалима. При этом следствие пришло к выводу, что водитель понимал не только то, что он подвозит в Тель-Авив нелегалов, но и то, что они могут представлять угрозу для израильтян.

Израиль
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Полиция: на машине, доставившей террориста в Тель-Авив, был символ солидарности с заложниками