Подано обвинение против водителя, доставившего террориста и других нелегалов в Тель-Авив

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Тель-Авиве обвинительное заключение против 25-летнего Маджида Баркана из Иерусалима, который 18 января 2025 года доставил в Тель-Авив на минивэне Citroen группу нелегалов из Палестинской автономии, один из которых в тот же день совершил теракт.

В обвинительном заключении сказано, что Маджид Баркан несколько раз подвозил нелегалов, которые незаконно проникли в Израиль. 18 января 2025 года он привез в Тель-Авив восемь нелегалов, включая 19-летнего Яхью Салаха, который планировал совершить теракт с применением холодного оружия. Чтобы не вызывать подозрений, водитель прикрепил к задней части минивэна Citroen магнит с "желтой ленточкой" – символом солидарности с заложниками, которых террористы удерживают в Газе с 7 октября 2023 года.

Вскоре после того, как Баркан высадил пассажиров в Тель-Авиве, Яхья Салах подошел к группе людей около входа в кафе Hamburger Gourmet, достал нож и нанес удар в шею 28-летнему А.М. Террорист был застрелен.

Следствием установлено, что нелегалы были посажены в машину в районе Атарот, около Иерусалима. При этом следствие пришло к выводу, что водитель понимал не только то, что он подвозит в Тель-Авив нелегалов, но и то, что они могут представлять угрозу для израильтян.