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Израиль

Прокуратура просит исключить из дела против Нетаниягу посты "другого" Ави Алькалая

Биньямин Нетаниягу
Прокуратура
Суд
время публикации: 16 февраля 2025 г., 14:06 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 14:19
Ави Алькалай
Arie Leib Abrams/Flash90

Государственная прокуратура подала в тель-авивский окружной суд просьбу исключить из материалов ведущегося против премьер-министра Биньямина Нетаниягу дела №4000 некоторые посты из социальной сети Twitter, представленные адвокатом политика Амитом Хададом.

Хадад представил суду посты, написанные Ави Алькалаем, заявив, что речь идет о редакторе новостного портала "Валла". Однако прокуратура сообщила, что речь идет не о нем, а о его полном тезке, добавив, что установить это удалось в ходе элементарной проверки.

Как сообщает новостная редакция "К", на аватаре выставлена фотография другого человека и сам Ави в своих постах десятки раз просит не путать его с редактором портала.

Израиль
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