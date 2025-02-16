Прокуратура просит исключить из дела против Нетаниягу посты "другого" Ави Алькалая

Государственная прокуратура подала в тель-авивский окружной суд просьбу исключить из материалов ведущегося против премьер-министра Биньямина Нетаниягу дела №4000 некоторые посты из социальной сети Twitter, представленные адвокатом политика Амитом Хададом.

Хадад представил суду посты, написанные Ави Алькалаем, заявив, что речь идет о редакторе новостного портала "Валла". Однако прокуратура сообщила, что речь идет не о нем, а о его полном тезке, добавив, что установить это удалось в ходе элементарной проверки.

Как сообщает новостная редакция "К", на аватаре выставлена фотография другого человека и сам Ави в своих постах десятки раз просит не путать его с редактором портала.