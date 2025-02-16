Нетаниягу и Рубио встретились в Иерусалиме

Утром в воскресенье, 16 февраля, в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме состоялась встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Марко Рубио.

После встречи состоится расширенное заседание с участием Рубио и других представителей США.

Марко Рубио прибыл в Израиль вечером 15 февраля. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Израиль после его вступления в должность.

Запланированы встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министром иностранных дел Гидеоном Сааром, министром стратегического планирования Роном Дермером, главой парламентской оппозиции Яиром Лапидом. Госсекретарь США также побеседует с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Главные темы переговоров – реализация сделки с ХАМАСом и иранская угроза.

Ранее госсекретарь США заявил в интервью консервативной радиостанции Clay and Buck (радио-шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона), что Соединенные Штаты открыты для новых предложений от арабских стран относительно Газы после того, как президент Дональд Трамп высказал свою идею по переселению жителей этой территории, чем вызвал возмущение в арабских странах. Рубио подчеркнул, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы, и любой план, позволяющий ХАМАСу остаться у власти в Газе, для США неприемлем. "У ХАМАСа есть оружие, и кому-то придется им противостоять. Это будут не американские солдаты. Если страны региона не смогут с этим разобраться, то это придется сделать Израилю, и тогда мы вернемся туда, где были. Так что это не решит проблему", – сказал он.

После визита в Израиль Рубио планирует поездки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.