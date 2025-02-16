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Израиль

В конце этой недели ожидаются резкое похолодание и снегопады в горах на севере

Погода
Снегопад
время публикации: 16 февраля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 10:57
В конце этой недели ожидаются резкое похолодание и снегопады в горах на севере
Ayal Margolin/Flash90

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу-субботу, 21-22 февраля, резко похолодает. Температура в Иерусалиме ночью будет опускаться почти до нуля градусов.

На фоне похолодания со среды-четверга, 19-20 февраля, ожидается возобновление снегопада на Хермоне. В конце недели не исключены снегопады в других горных районах на севере Голанских высот. Температура воздуха на вершинах Голан будет ниже нуля.

"Снежного прогноза" по Иерусалиму пока нет.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В этом зимнем сезоне первый снегопад на Хермоне был в конце ноября. Потом сильный снегопад был в конце декабря и в начале февраля.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировали 24 февраля 2024 года.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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