"Сделка Нетаниягу": адвокаты экс-премьера предложили компромисс по спорному вопросу

Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу выдвинули компромиссное предложение по главному вопросу, препятствующему в настоящий момент подписанию сделки с прокуратурой.

Речь идет о вопросе объявления позорными преступлений, в которых будет вынужден признать себя виновным экс-премьер. Как сообщалось ранее, юридический советник правительства заявил, что условием подписания сделки является включение в ее текст параграфа, объявляющего преступления позорными. Нетаниягу категорически отказывается от этого условия. В настоящий момент взвешивается возможность оставить этот вопрос на усмотрение суда, которому в любом случае предстоит рассмотреть сделку и утвердить или отклонить ее. Согласно компромиссному предложению, прокуратура будет настаивать на признании преступлений позорными, в то время как Нетаниягу будет настаивать на том, что такое определение необоснованно. В прокуратуре склоняются к тому, чтобы согласиться на этот компромисс, так как убеждены, что вероятность признания позорными двух преступлений, классифицированных как обман общественного доверия, почти неизбежно. Адвокаты Биньямина Нетаниягу считают, что добиться сделки без "калона" невозможно, и обсуждаемое предложение это наилучший компромисс.

Телеканал "Кешет" сообщил накануне, что сам Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы согласиться на сделку, однако среди членов его семьи нет единого мненияю

Как сообщалось ранее, стороны пришли к соглашению по некоторым параметрам возможной сделки. Например, согласовано, что "дело 2000" (переговоры Нетаниягу – Мозеса будет закрыто), параграф обвинения во взяточничестве будет отменен, а Нетаниягу признает себя виновным в обмане общественного доверия по делам 1000 (о незаконном получении подарков) и 4000 (дело "Безек"- Walla) и будет приговорен к общественным работам сроком на 3-6 месяцев.

Разногласия сохраняются по вопросу о признании действий Нетаниягу позорными. Экс-премьер настаивает на отказе от этого шага, который заблокирует его возможность вернуться в политику в ближайшие семь лет. В окружении Мандельблита заявляют, что без "калона" сделки быть не может. Если соглашение по сделке будет достигнуто, она может быть подписана уже на будущей неделе.

Накануне стало известно, что бывший глава Верховного суда Аарон Барак поддерживает идею сделки и даже беседовал на эту тему с Авихаем Мандельблитом. 16 января журналист Бен Каспит опубликовал информацию о том, что адвокат Михаэль Рабело, приближенный к Нетанигу, беседовал с Бараком и убедил его высказаться в поддержку сделки. Сам Барак дал интервью порталу Ynet, в котором помимо прочего заявил: "Не скорою, что когда я обращался к Мандельблиту, перед моим мысленным взором были многочисленные заслуги Биньямина Нетаниягу, а в первую очередь тот факт, что он на протяжении многих лет был защитником юридической системы Израиля".

Вечером 15 января возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита прошла демонстрация противников возможной сделки. "Не может быть ситуации, при которой человек, бывший правой рукой обвиняемого Нетаниягу в должности секретаря его правительства, человек, который не счел нужным допросить Нетаниягу по делу о подлодках, подписывает досудебную сделку с Нетаниягу, которому предъявлены три обвинительных заключения", - заявил Амир Аскель, один из наиболее известных активистов и участников демонстраций против Биньямина Нетаниягу.