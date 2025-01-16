ПИЦ: в Газе прекратились нападения на конвои с гуманитарным грузом

На фоне празднований в Газе после объявления из Дохи о заключении сделки по прекращению огня, которая должна вступить в силу 19 января, хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о "внезапном исчезновении банд воров и похитителей гуманитарной помощи".

"Впервые грузовики (с гуманитарными грузами) проезжают от контрольно-пропускного пункта "Рафах" до центра сектора Газы, не будучи перехваченными преступными бандами и ворами", – говорится в сообщении ПИЦ.

Судя по публиковавшимся ранее данным, грузовики с гуманитарной помощью ранее перехватывались с целью разграбления в Газе боевиками ХАМАСа и других террористических группировок, а также отдельными бандами, которые не были связаны ни с одной из подобных организаций.