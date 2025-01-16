КАН: заседание военно-политического комитета отложено из-за "Ционут а-Датит"

Михаэль Шемеш ("КАН") сообщает со ссылкой на информированные источники, что задержка созыва военно-политического кабинета для утверждения сделки имеет отношение к партии "Ционут Датит", а не к ХАМАСу.

По его словам, глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается остановить выход фракции Бецалеля Смотрича из коалиции. Еще несколько часов назад соглашение между ними было близко, однако договоренности достигнуть не удалось. По словам источника, угроза Смотрича покинуть коалицию выглядит вполне реальной.

Напомним, ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что ХАМАС отказался от уже достигнутых договоренностей.

"ХАМАС пытается прибегнуть к шантажу, чтобы получить дополнительные достижения на последних этапах переговоров. ХАМАС отказался от того, что уже было согласовано с посредниками. Правительство Израиля не будет созывать заседание военно-политического кабинета до тех пор пока посредники не объявят, что ХАМАС утвердил все, что было согласовано", - говорится в заявлении канцелярии.