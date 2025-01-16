x
16 января 2025
|
последняя новость: 12:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 12:37
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

КАН: заседание военно-политического комитета отложено из-за "Ционут а-Датит"

Коалиция
Ционут Датит
Бецалель Смотрич
время публикации: 16 января 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 12:08
КАН: заседание военно-политического комитета отложено из-за "Ционут а-Датит"
Alex Kolomoisky/POOL

Михаэль Шемеш ("КАН") сообщает со ссылкой на информированные источники, что задержка созыва военно-политического кабинета для утверждения сделки имеет отношение к партии "Ционут Датит", а не к ХАМАСу.

По его словам, глава правительства Биньямин Нетаниягу пытается остановить выход фракции Бецалеля Смотрича из коалиции. Еще несколько часов назад соглашение между ними было близко, однако договоренности достигнуть не удалось. По словам источника, угроза Смотрича покинуть коалицию выглядит вполне реальной.

Напомним, ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что ХАМАС отказался от уже достигнутых договоренностей.

"ХАМАС пытается прибегнуть к шантажу, чтобы получить дополнительные достижения на последних этапах переговоров. ХАМАС отказался от того, что уже было согласовано с посредниками. Правительство Израиля не будет созывать заседание военно-политического кабинета до тех пор пока посредники не объявят, что ХАМАС утвердил все, что было согласовано", - говорится в заявлении канцелярии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Отложено утверждение сделки. "ХАМАС занимается шантажом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

Смотрич: "Моя цель – полная победа, полное уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников домой"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

Бен-Гвир предложил Смотричу предъявить ультиматум Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

"Оцма Иегудит" возобновляет сотрудничество с коалицией