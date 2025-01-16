Плодитесь и размножайтесь: в заповедник Хай-Бар Йотвата выпустили страусов

Управление природы и парков выпустило в открытый вольер заповедника Хай-Бар Йотвата пять юных североафриканских страусов в рамках проекта по сохранению этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Десятимесячные страусы почти достигли размера и веса взрослых особей, и в будущем им предстоит пополнить поголовье диких страусов в Израиле.

Как сообщает пресс-служба Управления природы и парков, в прошлом году, в рамках специального проекта по спасению популяции диких страусов в Сенегале, Израиль передал несколько особей из племенного ядра заповедника в природный заповедник Сенегала. А молодые страусы, вылупившиеся в этом году, останутся в Израиле для укрепления местного резерва сохранения этого вида.

Выпущенные в заповеднике Хай-Бар Йотвата пять юных страусов – часть группы из девяти особей, выросших в заповеднике. Главный смотритель заповедника Эрик Сокер рассказал, что специалисты провели огромную работу, включая сбор яиц и их инкубацию, ежедневные проверки, уход за птенцами после вылупления, вакцинацию, чипирование, определение пола и многое другое.

Десять месяцев страусы росли отдельно от других животных, пока не стали достаточно большими и сильными, чтобы самостоятельно справляться с возможными угрозами.

Отмечается, что североафриканский страус близок к ныне вымершему ближневосточному виду страусов, и племенное ядро в Хай-Бар Йотвата служит всемирным резервом для сохранения этого вида и возвращение его в страны происхождения.

Директор заповедника Мор Оханона рассказала, что в августе 2023 года семь подрощенных птенцов страуса были отправлены в заповедник Ферло в Сенегале, а до этого в Сенегал были отправлены оплодотворенные яйца. Таким образом, израильские зоологи помогают восстановить популяцию североафриканских страусов, которые почти исчезли из ареала своего естественного обитания.

Совместный проект был запущен после того, как анализы ДНК показали, что страусы в заповеднике Хай-Бар Йотвата почти идентичны подвиду, обитающему в Сенегале. В израильском заповеднике был создан искусственный инкубатор для страусиных яиц, чтобы создать значительное племенное ядро для разведения в Израиле и помочь Сенегалу создать свое племенное ядро страусов на базе доставляемых из Израиля оплодотворенных яиц.

"Выращивание страусят до зрелости – непростая задача со множеством ветеринарных проблем, она требует больших усилий от команды заповедника, – поделился главный ветеринар Управления природы и парков Томер Нисимиан. – Мы проверили чипы у пяти из девяти страусов, достигших подходящего роста и размера, сделали им прививку от болезни Ньюкасла и выпустили их в открытый вольер, где они встретились с живущими там страусами и начали исследовать новую среду".

В заповеднике Хай-Бар Йотвата живут 32 североафриканских страуса (их еще называют красношейными страусами). Выживаемость и фертильность яиц страуса в открытом пространстве, в целом, невысока. Большинство яиц, переданных из Израиля в Сенегал, не вылупились. Когда все же удается вывести страусят, важно обеспечить возвращение рожденных в искусственном инкубаторе страусят в дикую природу: они должны научиться жить полностью самостоятельно.

Управление природы и парков приглашает желающих встретиться со страусами в природном заповеднике Хай-Бар Йотвата (по предварительной записи на сайте Управления природы и парков).