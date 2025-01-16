Забытые заложники: похищенные гастарбайтеры в первый этап сделки не включены

Правительства Таиланда и Непала в последние дни активно контактируют с Израилем, Катаром, США и Египтом, пытаясь добиться освобождения своих граждан, похищенных террористами во время "черной субботы" и угнанных в Газу вместе с израильтянами. В первый гуманитарный этап сделки они не включены – более того, поскольку речь идет о молодых мужчинах, возможность их освобождения в рамках первого этапа даже не рассматривалась.

Как сообщает в четверг, 16 января, "Гаарец", в настоящее время ХАМАС удерживает восемь граждан Таиланда, одного гражданина Непала и одного гражданина Танзании. Трое иностранных заложников были убиты в плену.

Все похищенные иностранцы – гастарбайтеры, работавшие в населенных пунктах в окрестностях сектора Газы. Граждане Таиланда были похищены из кибуцев Беэри, Нир-Оз и из поселка Йеша. Танзаниец и непалец – студенты, прибывшие в Израиль на практику для изучения сельскохозяйственных технологий. Танзаниец был похищен из кибуца Нахаль-Оз, гражданина Непала террористы захватили в Алумим.

В СМИ об иностранных заложниках почти не говорят. Израиль требует их освобождения на втором этапе сделки и надеется, что ХАМАС освободит их в качестве "жеста доброй воли" по отношению к их правительствам и международному сообществу. Удерживая иностранных граждан, ХАМАС добивается давления на Израиль со стороны их стран.

Как уже сообщалось ранее, детальные переговоры по второму этапу сделки начнутся только после реализации первого этапа, но хотя Израиль сосредоточен на переговорах об освобождении израильских заложников, на втором этапе он требует освободить всех оставшихся, включая иностранцев.

В руках ХАМАСа остаются Сатиан Сванакам (Таиланд), Финта Натфонг (Таиланд), Ватачара Сарион (Таиланд), Сурасак Ламанау (Таиланд), Банават Сахатан (Таиланд), Бифин Джоши (Непал) – их судьба неизвестна, предполагается, что они еще живы, а также тела троих убитых в плену заложников-иностранцев – Сутатисака Ринталака (Таиланд), Сонтании Акраси (Таиланд) и Джошуа Луито Молаля (Танзания).

Иностранный дипломат, работающий в Израиле, сообщил журналисту "Гаарец", что иностранные представительства были проинформированы израильскими властями о том, что в группу заложников, которая должна быть освобождена на первом этапе сделки, их граждане не входят.

Посол Непала в Израиле Джан Прасад Пандит заявил, что министр иностранных дел Непала беседовал со своим катарским коллегой и попросил, чтобы Катар помог добиться освобождения Бифина Джоши. Он напомнил, что в ходе первой сделки ХАМАС неожиданно освободил заложников-иностранцев, не включенных в списки, и выразил надежду, что так произойдет и в этот раз. В последний раз Бифина Джоши видели живым на записи камер наблюдения в больнице Шифа в Газе 7 октября 2023 года.