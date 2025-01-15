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Израиль

Иерусалим: в последний момент ХАМАС выдвинул новые требования

Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Заложники
Катар
время публикации: 15 января 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 18:13
Иерусалим: в последний момент ХАМАС выдвинул новые требования
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером в среду, 15 января, Канцелярия главы правительства Израиля распространила заявление о том, что в последний момент ХАМАС выдвинул новые требования.

"Только что израильская переговорная группа сообщила, что террористическая организация ХАМАС выдвинула новые требования, на этот раз они касаются Филадельфийского коридора, что противоречит договоренностям, которые уже были одобрены кабинетом и американскими посредниками. Израиль категорически возражает против любых изменений", – говорится в сообщении.

Это сообщение поступило из канцелярии Биньямина Нетаниягу в то время, когда в Дохе должна была начаться пресс-конференция премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бин Абдель Рахмана аль-Тани, на которой он, как ожидалось, должен был объявить о соглашении между Израилем и ХАМАС, в рамках которого должен произойти обмен заложниками и заключенными.

Ранее высокопоставленный источник в Иерусалиме сообщил информационному агентству Reuters, что от ХАМАСа получено принципиальное согласие на сделку, но она до сих пор не подписана.

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