Канцелярия главы правительства: сегодня Нетаниягу выпишут из больницы

Утром в воскресенье, 16 июля, канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, по всей видимости, сегодня будет выписан из больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

"Анализы в норме, его состояние очень хорошее", – сказано в официальном сообщении.

По рекомендации врачей Нетаниягу ночь на воскресенье, 16 июля, провел в медицинском центре "Шиба" для наблюдения за состоянием его здоровья.

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Еженедельное заседание правительства было отложено на понедельник, 17 июля.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в медицинский центр "Шиба" в связи с недомоганием. Нетаниягу записал видео, находясь в больнице, в котором сказал: "Вчера я отдыхал на Кинерете, на солнце, без шляпы, без воды… это отнюдь не хорошая идея". Объяснив этим свое недомогание, премьер-министр поблагодарил всех за проявленное беспокойство и сказал, что прошел все необходимые медицинские проверки в больнице "Шиба" и чувствует себя очень хорошо. Затем он напомнил, что в Израиле стоит чрезвычайно жаркая погода и призвал израильтян пить воду и проводить меньше времени на солнце.

Пресс-служба главы правительства уточняла в субботу: "Вчера премьер-министр провел много времени на озере Кинерет в жаркие часы. Сегодня он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача, доктора Цви Берковица, обратился в отделение неотложной помощи медицинского центра "Шиба". Анализы в норме, никаких проблем обнаружено не было. Предварительное предположение – обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные обследования".