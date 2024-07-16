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Израиль

Военнослужащий ЦАХАЛа получил ножевые ранения в ходе ночной операции в районе Рамаллы

время публикации: 16 июля 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 12:12
Военнослужащий ЦАХАЛа получил ножевые ранения в ходе ночной операции в районе Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во время антитеррористической операции в районе Рамаллы военнослужащий ЦАХАЛа получил ножевые ранения в руку. Напавший на него террорист был ликвидирован бойцом пограничной полиции МАГАВ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что нападавший является жителем Газы, и сейчас службы безопасности выясняют, как он попал в окрестности Рамаллы.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 июля, в Аль-Бире, около Рамаллы. По словам пострадавшего бойца, террорист выскочил на него и начал бить ножом, целясь в верхнюю часть тела. Военнослужащий получил легкие ранения в руку, террорист был уничтожен на месте.

Израиль
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