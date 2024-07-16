Минздрав ХАМАСа сообщает о 13 погибших в результате авиаудара по Хан-Юнису
время публикации: 16 июля 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 15:09
Министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное ХАМАСу, сообщает о 13 погибших и 26 пострадавших в результате атаки Израиля по целям в Хан-Юнисе. По утверждению палестинских источников, авиаудар был нанесен по целям возле палаточного городка палестинских беженцев.
Информация уточняется.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 июля 2024