Минздрав ХАМАСа сообщает о 13 погибших в результате авиаудара по Хан-Юнису

Министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное ХАМАСу, сообщает о 13 погибших и 26 пострадавших в результате атаки Израиля по целям в Хан-Юнисе. По утверждению палестинских источников, авиаудар был нанесен по целям возле палаточного городка палестинских беженцев.

Информация уточняется.