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Израиль

Минздрав ХАМАСа сообщает о 13 погибших в результате авиаудара по Хан-Юнису

время публикации: 16 июля 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 15:09
Минздрав ХАМАСа сообщает о 13 погибших в результате авиаудара по Хан-Юнису
Abed Rahim Khatib/Flash90

Министерство здравоохранения сектора Газы, подконтрольное ХАМАСу, сообщает о 13 погибших и 26 пострадавших в результате атаки Израиля по целям в Хан-Юнисе. По утверждению палестинских источников, авиаудар был нанесен по целям возле палаточного городка палестинских беженцев.

Информация уточняется.

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