Родители наблюдательниц встретились с Нетаниягу: "Он выслушал нас"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился с семьями погибших и похищенных террористами наблюдательниц ЦАХАЛа. Отец Рони Эшель, которая была убита террористами на базе в Нахаль-Оз, сообщил, что премьер-министр посвятил близким наблюдательниц "все свое время и внимание", отметив, что встреча была долгой.

"Он выслушал нас. К сожалению, он не знал всех деталей, поэтому мы пришли рассказать ему всю историю Нахаль-Оз", – поделился отец погибшей. Он сообщил, что Нетаниягу уверил близких наблюдательниц о том, что оперативный штаб ("хедер мильхама") в Нахаль-Оз будет сохранен и превращен в мемориал, чтобы рассказать последующим поколениям о храбрости девушек–"тацпитаниот".

Близкие погибших и похищенных наблюдательниц отметили, что глава правительства на встрече с ними вновь повторил: создание государственной следственной комиссии по расследованию событий 7 октября невозможно до окончания войны. Они подчеркнули, что будут настаивать на создании комиссии.