Главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя объявил о решении прекратить переговоры с Израилем

Глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, находящийся в Дохе (Катар), "проинформировал посредников и заинтересованные стороны в регионе в ходе серии телефонных звонков о решении движения прекратить переговоры", сообщил представитель ХАМАСа.

В заявлении ХАМАСа говорится, что данное решение было принято в связи с "несерьезным отношением" Израиля к переговорам и "массовыми убийствами гражданского населения" в Газе, отмечает агентство France-Presse.

10-12 июля делегация Израиля вела переговоры с посредниками в Дохе и Каире. 13 июля в Шати и около Хан-Юниса в результате серии ударов было уничтожено множество боевиков и активистов ХАМАСа, пострадали и мирные граждане. По данным минздрава Газы (структура ХАМАСа), убиты около 100 человек, ранены свыше 300. ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили: главной цели удара по цели около Хан-Юниса был лидер боевиков ХАМАСа Мухаммад Дэйф.