Протестующие против призыва "харедим" вновь перегородили трассу номер 4
время публикации: 16 июля 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 18:25
Несколько десятков участников демонстрации против призыва ультрарелигиозных юношей в армию перекрыли 4 трассу в районе перекрестка Кока-Кола в южном направлении.
На месте действуют сотрудники полиции, пытающиеся удалить протестующих с проезжей части. В связи с демонстрацией, которую полиция объявила незаконной, в районе образовались многокилометровые пробки.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июня 2024