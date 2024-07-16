Протестующие против призыва "харедим" вновь перегородили трассу номер 4

Несколько десятков участников демонстрации против призыва ультрарелигиозных юношей в армию перекрыли 4 трассу в районе перекрестка Кока-Кола в южном направлении.

На месте действуют сотрудники полиции, пытающиеся удалить протестующих с проезжей части. В связи с демонстрацией, которую полиция объявила незаконной, в районе образовались многокилометровые пробки.