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Израиль

В воскресенье ЦАХАЛ разошлет повестки о призыве "харедим"

время публикации: 16 июля 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 18:01
В воскресенье ЦАХАЛ разошлет повестки о призыве "харедим"
Tomer Neuberg/Flash90

В воскресенье, 21 июля, будут разосланы первичные повестки ("цав ришон") призывникам из ультрарелигиозного сектора. Призывники должны будут прибыть на первичные проверки для последующего распределения в рамках летнего призыва, начавшегося в июле.

Рассылка повесток будет произведена в рамках запланированной ЦАХАЛом интеграции призывников–"харедим" в различные виды войск. В официальном сообщении Армии обороны Израиля указано, что призыв ультраортодоксов будет осуществлен, исходя из принципа, что ЦАХАЛ это "народная армия", а также с учетом возросших оперативных потребностей в рамках войны "Железные мечи".

Отметим, что ранее во вторник Движение за чистоту власти подало в БАГАЦ иск с требованием немедленного призыва 63 тысяч учащихся ешив и колелей.

Движение за чистоту власти обвиняет государство в выборочном правоприменении: несмотря на острую нехватку людей в свете продолжающейся войны, ЦАХАЛ воздерживается от призыва ешиботников.

"По сообщениям СМИ, ЦАХАЛ планирует разослать повестки только 3000 учащихся ешив, которые зарегистрированы в "Битуах Леуми" в качестве работающих", – сказано в иске, авторы которого подчеркивают, что призыву по возрасту подлежат 63 тысячи "харедим".

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