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Израиль

Суд отклонил иск минпроса и центра местной власти против организации учителей старших классов

время публикации: 16 июля 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 22:18
Суд отклонил иск минпроса и центра местной власти против организации учителей старших классов
Yonatan Sindel/Flash90

Всеизраильский суд по трудовым спорам отклонил иск министерства просвещения с требованием обязать организацию учителей средних и старших классов опубликовать внутренние оценки по предметам на аттестат зрелости.

Следует отметить, что иск был поддержан центром местной власти, центр региональных советов, а также мэрии Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, Рамат-Гана, Кирьят-Оно и Кфар-Сабы.

Суд постановил, что минпрос может опубликовать результаты экзаменов на аттестат зрелости вне зависимости от публикации внутренних оценок, и что министерство не доказало наличия зависимости, мешающего публикации им оценок.

Также суд раскритиковал министерство за затягивание переговоров с профсоюзной организации, назвав предпринимаемые ею забастовочные санкции пропорциональными с учетом того, что коллективное трудовое соглашение истекло два с половиной года назад.

Израиль
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