Учителя выдадут оценки старшеклассникам, но не минпросу

Организация учителей средних и старших классов велела учителям выдать школьникам оценки за внутренние экзамены, чтобы они знали, с какими оценками идут на экзамены на аттестат зрелости.

Данный шаг был сделан, чтобы избежать судебного иска со стороны родительских комитетов.

Однако оценки будут выдаваться только устно. Учителям велено полностью прекратить любые контакты с министерством просвещения, включая окружных инспекторов.

Также продолжен запрет на участие учителей во внешкольных мероприятиях и на работу после 15:30.