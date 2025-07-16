Посол США в Израиле прибыл в окружной суд, чтобы поддержать Нетаниягу

Посол США в Израиле Майк Хаккаби прибыл в здание Окружного суда в Тель-Авиве, где дает свидетельские показания премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как пишут израильские СМИ, он приехал, чтобы выразить поддержку премьер-министру Израиля.

В перерыве судебного заседания Хаккаби сфотографировался с премьер-министром и со спикером Кнессета Амиром Оханой.