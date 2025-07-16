Посол США в Израиле прибыл в окружной суд, чтобы поддержать Нетаниягу
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 12:04
Посол США в Израиле Майк Хаккаби прибыл в здание Окружного суда в Тель-Авиве, где дает свидетельские показания премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Как пишут израильские СМИ, он приехал, чтобы выразить поддержку премьер-министру Израиля.
В перерыве судебного заседания Хаккаби сфотографировался с премьер-министром и со спикером Кнессета Амиром Оханой.