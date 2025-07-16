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Израиль

Посол США в Израиле прибыл в окружной суд, чтобы поддержать Нетаниягу

Суд
США
время публикации: 16 июля 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 12:04
Посол США в Израиле прибыл в окружной суд, чтобы поддержать Нетаниягу
Flash90

Посол США в Израиле Майк Хаккаби прибыл в здание Окружного суда в Тель-Авиве, где дает свидетельские показания премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Как пишут израильские СМИ, он приехал, чтобы выразить поддержку премьер-министру Израиля.

В перерыве судебного заседания Хаккаби сфотографировался с премьер-министром и со спикером Кнессета Амиром Оханой.

Израиль
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