Министр обороны Исраэль Кац выступил с угрозами в адрес сирийского режима

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал продолжающиеся уже несколько дней столкновения в Ас-Суэйде, считающейся столицей друзской общины в Сирии.

В результате столкновений между друзскими и бедуинскими кланами на юге Сирии погибли сотни человек, но за последние сутки ситуация еще более обострилась после того, как сирийская армия под предлогом сдерживания насилия вошла в город. Публикуются материалы, свидетельствующие о резне в отношении друзов.

"Сирийский режим должен оставить друзов в Ас-Суэйде в покое и отвести свои силы назад, – подчеркнул, комментируя эти сообщения, министр обороны Израиля Исраэль Кац. – Мы уже неоднократно разъясняли и предупреждали: Израиль не оставит друзов в Сирии, ЦАХАЛ будет атаковать силы режима до их отступления из района. Мы также повысим уровень ответных мер, если послание не будет понято".