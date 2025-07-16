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Израиль

Министр обороны Исраэль Кац выступил с угрозами в адрес сирийского режима

Сирия
Друзы
Исраэль Кац
время публикации: 16 июля 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 11:47
Министр обороны Исраэль Кац выступил с угрозами в адрес сирийского режима
Chaim Goldberg/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац прокомментировал продолжающиеся уже несколько дней столкновения в Ас-Суэйде, считающейся столицей друзской общины в Сирии.

В результате столкновений между друзскими и бедуинскими кланами на юге Сирии погибли сотни человек, но за последние сутки ситуация еще более обострилась после того, как сирийская армия под предлогом сдерживания насилия вошла в город. Публикуются материалы, свидетельствующие о резне в отношении друзов.

"Сирийский режим должен оставить друзов в Ас-Суэйде в покое и отвести свои силы назад, – подчеркнул, комментируя эти сообщения, министр обороны Израиля Исраэль Кац. – Мы уже неоднократно разъясняли и предупреждали: Израиль не оставит друзов в Сирии, ЦАХАЛ будет атаковать силы режима до их отступления из района. Мы также повысим уровень ответных мер, если послание не будет понято".

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