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Израиль

GHF сообщает о 20 погибших на пункте раздачи помощи и обвиняет ХАМАС

Газа
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:29
GHF сообщает о 20 погибших на пункте раздачи помощи и обвиняет ХАМАС
AP Photo/Abdel Kareem Hana

На пункте выдачи гуманитарной помощи Гуманитарного фонда Газы (GHF) в Хан-Юнисе в результате давки и ножевых ранений погибли 20 человек. Как сообщают в среду, 16 июля, представители фонда, 19 человек были затоптаны до смерти, и один человек получил ножевые ранения.

"У нас есть основания полагать, что находящиеся в толпе вооруженные и связанные с ХАМАСом люди намеренно разжигали беспорядки", – сказано в официальном заявлении фонда.

В заявлении также сказано, что персонал GHF впервые с начала операции по раздаче гуманитарной помощи обнаружил в толпе несколько единиц огнестрельного оружия, лишь одно из них удалось конфисковать.

Американскому сотруднику Гуманитарного фонда Газы во время инцидента угрожали оружием из толпы.

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