GHF сообщает о 20 погибших на пункте раздачи помощи и обвиняет ХАМАС
время публикации: 16 июля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 10:29
На пункте выдачи гуманитарной помощи Гуманитарного фонда Газы (GHF) в Хан-Юнисе в результате давки и ножевых ранений погибли 20 человек. Как сообщают в среду, 16 июля, представители фонда, 19 человек были затоптаны до смерти, и один человек получил ножевые ранения.
"У нас есть основания полагать, что находящиеся в толпе вооруженные и связанные с ХАМАСом люди намеренно разжигали беспорядки", – сказано в официальном заявлении фонда.
В заявлении также сказано, что персонал GHF впервые с начала операции по раздаче гуманитарной помощи обнаружил в толпе несколько единиц огнестрельного оружия, лишь одно из них удалось конфисковать.
Американскому сотруднику Гуманитарного фонда Газы во время инцидента угрожали оружием из толпы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 июля 2025