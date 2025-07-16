GHF сообщает о 20 погибших на пункте раздачи помощи и обвиняет ХАМАС

На пункте выдачи гуманитарной помощи Гуманитарного фонда Газы (GHF) в Хан-Юнисе в результате давки и ножевых ранений погибли 20 человек. Как сообщают в среду, 16 июля, представители фонда, 19 человек были затоптаны до смерти, и один человек получил ножевые ранения.

"У нас есть основания полагать, что находящиеся в толпе вооруженные и связанные с ХАМАСом люди намеренно разжигали беспорядки", – сказано в официальном заявлении фонда.

В заявлении также сказано, что персонал GHF впервые с начала операции по раздаче гуманитарной помощи обнаружил в толпе несколько единиц огнестрельного оружия, лишь одно из них удалось конфисковать.

Американскому сотруднику Гуманитарного фонда Газы во время инцидента угрожали оружием из толпы.