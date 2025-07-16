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ЦАХАЛ: ВВС продолжают атаковать военные цели на юге Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
Израиль
время публикации: 16 июля 2025 г., 18:45 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 18:47
ЦАХАЛ: ВВС продолжают атаковать военные цели на юге Сирии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, продолжают атаковать военные цели на юге Сирии.

За последние часы ударами с воздуха в районе провинции ас-Суэйда было уничтожено или выведено из строя несколько единиц бронетехники, оснащенной крупнокалиберными пулеметами и другим оружием.

Кроме того, были атакованы огневые позиции армии Сирии, склады с оружием и другие военные объекты правительства аш-Шараа.

"Армия обороны Израиля продолжает отслеживать ситуацию и действия против мирного друзского населения на юге Сирии и в соответствии с решением политического руководства наносить удары в этом районе, готовясь к возможному развитию событий", – говорится в сообщении армии.

Израиль
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