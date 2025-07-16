ЦАХАЛ: ВВС продолжают атаковать военные цели на юге Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки, продолжают атаковать военные цели на юге Сирии.

За последние часы ударами с воздуха в районе провинции ас-Суэйда было уничтожено или выведено из строя несколько единиц бронетехники, оснащенной крупнокалиберными пулеметами и другим оружием.

Кроме того, были атакованы огневые позиции армии Сирии, склады с оружием и другие военные объекты правительства аш-Шараа.

"Армия обороны Израиля продолжает отслеживать ситуацию и действия против мирного друзского населения на юге Сирии и в соответствии с решением политического руководства наносить удары в этом районе, готовясь к возможному развитию событий", – говорится в сообщении армии.